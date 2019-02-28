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Çalıştığı hamamın sahibini öldüren Özbek: Beni taciz ediyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 18:40 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı hamamın sahibi Ali Yılmaz'ı (46) kalbinden bıçaklayarak öldüren Özbek asıllı Khasan Sabirov (20) üçüncü kez hakim karşısına çıkarıldı.

Çalıştığı hamamın sahibini öldüren Özbek: Beni taciz ediyordu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı hamamın sahibi Ali Yılmaz'ı (46) kalbinden bıçaklayarak öldüren Özbek asıllı Khasan Sabirov (20) üçüncü kez hakim karşısına çıkarıldı. Hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 30 yıl hapis cezası istenen Sabirov, hamam sahibi tarafından taciz edildiğini iddia etti.
Olay, 16 Mart 2018 tarihinde Ali Yılmaz'a ait hamamda meydana geldi. Ali Yılmaz ile işletmede çalışan Khasan Sabirov arasında kavga çıktı. Sabirov kavgada işletmeci Ali Yılmaz'ı kalbinden tek bıçak darbesiyle yaraladı. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Sabirov ise çevreden yetişenler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklan Sabirov hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 30 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sabirov’un yargılanmasına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık Khasan Sabirov savunmasında, ilkinde olduğu gibi "Çalışmaya başladığım ilk aydan sonra patronum beni taciz ediyordu. Olay günü yumruk attım. O da bana elindeki tahta ile birkaç kez vurdu. O sırada yerdeki bıçağı aldım, yine üzerime gelince bıçakladım. Sonrasında oğlu ve diğer hamam çalışanları beni darp etti. Kasadan para alıp, polise gidip her şeyi anlatacaktım. O sırada bir daha darp edildim" dedi.
ERTELENDİ
İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde 3. kez hakim karşısına çıkan sanık ifadelerini yinelerken, mahkeme heyeti evrak eksiklikleri nedeniyle duruşmayı 9 Mayıs 2019 tarihine ertelerken, sanığının tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Çalıştığı hamamın sahibini öldüren Özbek: Beni taciz ediyorduÇalıştığı hamamın sahibini öldüren Özbek: Beni taciz ediyorduÇalıştığı hamamın sahibini öldüren Özbek: Beni taciz ediyordu

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