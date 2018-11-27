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Çalıştığı hamamın sahibini öldüren Özbek, hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 14:09 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı hamamın sahibi Ali Yılmaz'ı (46) kalbinden bıçaklayarak öldüren Özbek asıllı Khasan Sabirov’un (20) tutuklu yargılanmasına başlandı.

Çalıştığı hamamın sahibini öldüren Özbek, hakim karşısında

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı hamamın sahibi Ali Yılmaz'ı (46) kalbinden bıçaklayarak öldüren Özbek asıllı Khasan Sabirov’un (20) tutuklu yargılanmasına başlandı. Hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 30 yıl hapis cezası istenen Khasan Sabirov, ilk duruşmadaki savunmasında taciz edildiğini iddia etti.
16 Mart 2018 tarihinde Ali Yılmaz'a ait hamamda meydana gelen olayda hamam sahibi Ali Yılmaz ile işletmede çalışan Khasan Sabirov arasında kavga çıktı. Sabirov çıkan kavgada işletmeci Ali Yılmaz'ı kalbinden tek bıçak darbesiyle yaraladı. Yılmaz, kaldrıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sabirov ise çevreden tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklan Khasan Sabirov hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 30 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sabirov’un yargılanmasına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.
Sanık Khasan Sabirov ilk savunmasında, "Çalışmaya başladığım ilk aydan sonra patronum beni taciz ediyordu. Olay günü yumruk attım. O da bana elindeki tahta ile birkaç kez vurdu. O sırada yerdeki bıçağı aldım, yine üzerime gelince bıçakladım. Sonrasında oğlu ve diğer hamam çalışanları beni darbetti. Kasadan para alıp, polise gidip her şeyi anlatacaktım. O sırada bir daha darbedildim" dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

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