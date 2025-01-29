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  4. Çalıştığı hastanede doğum yaparken beynine pıhtı attı! Özge hemşire'den acı haber geldi

Çalıştığı hastanede doğum yaparken beynine pıhtı attı! Özge hemşire'den acı haber geldi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
29.01.2025 15:25
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İzmir’de özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan 28 yaşındaki Özge Özçelik Pala, çalıştığı hastanede doğum yapmıştı. Doğum sırasında beynine pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınan hemşire Özge, günlerdir yaşam mücadelesi veriyordu...

Çalıştığı hastanede doğum yaparken beynine pıhtı attı! Özge hemşire'den acı haber geldi

İzmir'de hemşire olarak görev yaptığı hastanede, doğum yaparken beyne pıhtı atması sonucu rahatsızlanıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özge Özçelik Pala'nın (28) beyin ölümü gerçekleşti. 7 aylık dünyaya gelen kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇALIŞTIĞI HASTENEDE DOĞUM YAPMIŞTI

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Karşıya ilçesinde özel bir hastanede ebe hemşire olarak görev yapan Özge Özçelik Pala'nın 17 Şubat’ta çalıştığı sırada doğum sancıları arttı. Doktorlar tarafından ameliyata alınan Pala'nın bebeği sezaryenle alındı. Beynine pıhtı atması sonucu rahatsızlanan Pala, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine tedaviye alındı. Özge Özçelik Pala'nın, dün beyin ölümü gerçekleşti. Bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
beyin ölümü pıhtı atması İzmir Beyin doğum
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