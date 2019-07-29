Çalıştığı hastanede yaşama döndü

Yakınları ve mesai arkadaşlarının isteği üzerine bir gün sonra görev yaptığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilerek tedavi altına alınan Çakır'ın ameliyatın ardından beyin kanaması durduruldu.

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de geçen yıl geçirdiği trafik kazasında annesi ve yengesini kaybeden, kendisi de 45 gün çalıştığı hastanenin yoğun bakımında solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi veren röntgen teknisyeni Rukiye Çakır, arkadaşlarının desteği sayesinde yaşama tutunmayı başardı.

Arkadaşlarının iyileşmesi için günlerce başında beklediği Çakır, kazadan 2 ay sonra onların desteğiyle ayağa kalkarak yürümeyi başardı.

Çakır, taburcu olmasının ardından bir süre memleketi Malatya'da dinlenirken iyileşmesinde önemli katkıları olan arkadaşlarını bir yıl sonra hastanede ziyaret ederek onlarla pasta kesti.

- "Yaşamamı arkadaşlarıma borçluyum"

Rukiye Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır görev yaptığı hastaneye yeniden sağlıklı bir şekilde geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kazanın ardından yaşadıklarını uzun süre hatırlayamadığını belirten Çakır, "Çok zor günler yaşadım. Annemi ve yengemi kaybettim. Mesai arkadaşlarımın emeği ve katkısı olmasaydı bugün ayakta olmayı bırakın belki hayatta bile olamayacaktım. Yaşamamı onlara borçluyum." dedi.

Çakır, arkadaşlığın ve dostluğun ne kadar önemli bir kavram olduğunu, hastanede tedavi görürken bir kez daha öğrendiğini, zaman zaman umudunu kaybettiği anlarda arkadaşlarının "bizim için ayağa kalkmalısın" sözünün kendisini motive ettiğini ifade etti.