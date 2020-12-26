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Çalıştığı inşaatın 9. katından düştü, geriye acı dolu bu fotoğraf kaldı

26.12.2020 17:37 | Son Güncelleme:
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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir inşaat işçisi çalıştığı inşaatın 9.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir inşaat işçisi çalıştığı inşaatın 9. katından düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Çukurçayır mahallesinde bir site inşaatında çalışan inşaat işçisi Halil İbrahim Bakır (38) bugün saat 15.40 sıralarında çalıştığı inşaatın 9. katından aşağıya henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki işçiler ve vatandaşlar olayı görür görmez polis ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bir dönemde inşaatta çalışma olması ile ilgili inceleme başlatılırken, inşaat işçisinin cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, inşaatın 9. katında vinç ile malzeme çektiği öğrenilen Bakır’ın elektrik akımında yaşanan kaçak nedeniyle düştüğü iddia edilirken, 38 yaşındaki işçiden geriye acı dolu fotoğraf karesi kaldı.

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