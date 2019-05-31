Çalıştığı inşaatın çatısında intihara kalkıştı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde çalıştığı inşaatın çatısında intihar girişiminde bulunan M.Z.Y., polis tarafından ikna edildi.

Kartepe Ataevler Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi’ndeki 3 katlı inşaatta çalışan M.Z.Y. çatıya çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerine, M.Z.Y., borçları nedeniyle intihar edeceğini söyledi. Polis, M.Z.Y.'yi ikna etmeye çalışırken itfaiye ekipleri de branda açtı. Yaklaşık 2 saatlik çaba sonucu polis tarafından ikna edilen M.Z.Y. çatıdan indi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.Z.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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