HABER

Çalıştığı iş merkezinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 20:43 | Son Güncelleme

SAMSUN'da işyerinin bulunduğu bulunduğu iş merkezinin 3'üncü katından atlayan Dursun İ. (36) hayatını kaybetti.  Olay, İlkadım ilçesi Anakent İş Merkezi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Çalıştığı iş merkezinde intihar etti

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da işyerinin bulunduğu bulunduğu iş merkezinin 3'üncü katından atlayan Dursun İ. (36) hayatını kaybetti.
Olay, İlkadım ilçesi Anakent İş Merkezi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre çevresine borcu nedeniyle bunalıma giren Dursun İ., dükkanını bulunduğu iş merkezinin 3'üncü katına çıkarak atladı. Ağır yaralanan Dursun İ., esnaf arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dursun İ. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi otopsisi yapılmak üzere Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Çalıştığı iş merkezinde intihar ettiÇalıştığı iş merkezinde intihar ettiÇalıştığı iş merkezinde intihar etti

Yok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçledilerYok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçlediler
Ürdün’de iki mayın patladı: 3 ölü, 6 yaralıÜrdün’de iki mayın patladı: 3 ölü, 6 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü jandarma aracına çarptı'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü jandarma aracına çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.