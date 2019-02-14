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Çalıştığı iş merkezinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 23:20 | Son Güncelleme

SAMSUN'da işyerinin bulunduğu bulunduğu iş merkezinin 3'üncü katından atlayan Dursun İ. (36) hayatını kaybetti.  Olay, İlkadım ilçesi Anakent İş Merkezi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da işyerinin bulunduğu bulunduğu iş merkezinin 3'üncü katından atlayan Dursun İ. (36) hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Anakent İş Merkezi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre çevresine borcu nedeniyle bunalıma giren Dursun İ., dükkanını bulunduğu iş merkezinin 3'üncü katına çıkarak atladı. Ağır yaralanan Dursun İ., esnaf arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dursun İ. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi otopsisi yapılmak üzere Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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