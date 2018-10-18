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Çalıştığı iş yerini kundakladı, kıyafetlerini değiştirip izlemeye geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 16:34 | Son Güncelleme

ANKARA'da çalıştığı iş yerini kundakladıktan sonra kıyafetlerini değiştirerek yangını izlemeye gelen Yılmaz T., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da çalıştığı iş yerini kundakladıktan sonra kıyafetlerini değiştirerek yangını izlemeye gelen Yılmaz T., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kundaklama sonrası kaçışı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olay, 3 Ekim'de Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. 1528'inci sokakta bulunan S.T.A.'ya ait oto yedek parçası satan dükkan, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bir kişinin yangından önce iş yerinin önüne geldiğini ve daha sonra park halindeki otomobiline binerek olay yerinden kaçtığını tespit etti. ÖNCE KUNDAKLADI, SONRA İZLEDİ Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası, şüpheli aracın Yenimahalle ilçesine bağlı Kardelen Mahallesi'ndeki bir apartmanın önüne geldiği ve şüphelinin de eve gidip kıyafetlerini değiştirdikten sonra yangını izlemek için tekrar dükkana döndüğü tespit edildi. İş yeri sahibi S.T.A. ise görüntüleri izlediğinde, şüphelinin çalışanlarından Yılmaz T. (31) olduğunu söyledi. Yılmaz T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dükkan sahibi S.T.A. iş yerinde 120 bin liralık hasar oluştuğunu ve işçisi Yılmaz T.'nin, yangını sayım olacağı için çıkarmış olabileceğini söyledi.

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