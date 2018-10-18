Çalıştığı iş yerini kundaklayıp yangını izledi

AYKUT KARADAĞ/ CANKUT TAŞDAN - Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde çalıştığı iş yerini kundaklayıp ardından kıyafetlerini değiştirerek yangını izlemeye gelen zanlı, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 Ekim'de, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1528'inci sokakta, otomobil yedek parçası satılan bir iş yerinde çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yangından önce bir kişinin iş yerinin önüne geldiğini ve bir süre sonra olay yerinden kaçıp sokağın sonunda bulunan park halindeki bir araca binerek uzaklaştığını tespit etti.

- Çıkardığı yangını izlemeye gelmiş

Görüntülerdeki aracı takibe alan ekipler, otomobilin Kardelen Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünde durduğunu ve şüphelinin bina içerisinde kıyafetlerini değiştirerek, yangını izlemeye aynı araçla geri geldiğini belirledi.

Yangını çıkaranın, iş yeri çalışanlarından Yılmaz T. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan iş yeri sahibinin, ifadesinde, Yılmaz T'nin, yangını sayım olacağı için çıkarmış olabileceğini iddia ettiği öğrenildi.

