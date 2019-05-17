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Çalıştığı iş yerini soydu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 13:10 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde eski iş yerinden 6 bin TL çalan şahsı güvenlik kameraları ele verdi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde eski iş yerinden 6 bin TL çalan şahsı güvenlik kameraları ele verdi. Jandarmanın başarılı operasyonu ile yakalanan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Pınarkent Mahallesi’nde 8 Mayıs günü yaşandı. Bir iş yerinden 6 bin TL çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme yapan ekipler, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını tek tek izledi. Yapılan incelemede iş yerinden hırsızlık yapan kişinin iş yerinde daha önceden çalışan G.K. olduğu tespit edildi. Jandarmanın operasyonu ile yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen para ise sahibine teslim edildi. Hakim karşısına çıkarılan G.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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