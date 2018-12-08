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Çalıştığı iş yerinin alüminyum kalıplarını çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 23:24 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki kalıp firmasında piyasa değeri 16 bin TL'lik 2 adet alüminyum külçe kalıbın forklif ile araca yüklenerek çalındığı belirlendi.

Çalıştığı iş yerinin alüminyum kalıplarını çaldı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki kalıp firmasında piyasa değeri 16 bin TL'lik 2 adet alüminyum külçe kalıbın forklif ile araca yüklenerek çalındığı belirlendi. Hırsızlık şüphelisi firma çalışanı Yılmaz D. (32), tutuklandı.
Olay, saat 08.00 sıralarında Muradiye Mahallesi'ndeki kalıp fabrikasında meydana geldi. İşletme sahibi Ç.Ö. (36), iş yerinden piyasa değeri 16 bin TL olan 2 alüminyum külçe kalıbının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığını belirterek jandarmaya suç duyurusunda bulundu. Yunusemre İlçe Jandarma ekipleri, iş yerinde vardiya amiri olarak çalışan B.Y.'nin (43) ifadesinde, 03 ER 313 plakalı aracın içerisine 2 külçe kalıbın olduğu ve kalıpların araca aynı iş yerinde çalışan Yılmaz D. tarafından forklift ile yüklendiği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Yılmaz D., yapılan sorguda suçunu kabul ettiğini ve yanında iki kişinin daha olduğunu söyledi. Yılmaz D.'ye yardım ettiği ileri sürülen S.Ö. ve A.Ç. de gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. S.Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, A.Ç. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suçunu kabul eden Yılmaz D. ise tutuklandı.
Öte yandan, ele geçirilen külçe kalıplar ise sahibine teslim edildi.

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