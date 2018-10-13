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Çalıştığı işyerini soyup, kamyonet ve motosiklet aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 14:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, çalıştığını işyerini soyan İ.T.

Çalıştığı işyerini soyup, kamyonet ve motosiklet aldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da, çalıştığını işyerini soyan İ.T. ve 3 arkadaşı polis operasyonuyla yakalandı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, şüphelilerin hırsızlıktan elde ettiği parayla kamyonet ve motosiklet aldıkları belirlendi.
Kepez ilçesinde 27 Ağustos'ta bir alışveriş merkezine giren hırsızlar, içinde 72 bin 556 lira bulunan çelik kasayı çaldı. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler incelemelerini sürdürürken aynı işyerinde bir hırsızlık olayı daha meydana geldi. Aynı yöntemle işyerine giren hırsızlar, bu kez açtıkları kasadan 63 bin 338 lira alarak kayıplara karıştı.
Soruşturmayı derinleştiren polis, hırsız ya da hırsızların işyerinden olabilme ihtimali üzerine durdu. Ekipler, onlarca güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra hırsızlığın alışveriş merkezinin balık reyonunda çalışan İ.T. ve arkadaşları tarafından gerçekleştirdiğini tespit etti.
Ekipler, İ.T. ile soyguna karışan M.K., N.K. ve M.Ş.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda yaklaşık 136 bin lira çaldığı tespit edilen şüphelilerin, parayla kamyonet ve motosiklet aldıkları tespit edildi.

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Çalıştığı işyerini soyup, kamyonet ve motosiklet aldıÇalıştığı işyerini soyup, kamyonet ve motosiklet aldıÇalıştığı işyerini soyup, kamyonet ve motosiklet aldı

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