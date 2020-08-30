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Çalıştığı kuyumcuyu soydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 11:18 | Son Güncelleme

Adana’da, çalıştığı kuyumcu dükkanından atölyeye götürmek üzere aldığı 350 bin lira değerindeki 29 altın bileziği çalan bir kişi ile ona yardım ettiği öne sürülen ağabeyi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’nde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi.

Adana’da, çalıştığı kuyumcu dükkanından atölyeye götürmek üzere aldığı 350 bin lira değerindeki 29 altın bileziği çalan bir kişi ile ona yardım ettiği öne sürülen ağabeyi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’nde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Bülent D., yanında çalışan İlyas T.’ye 29 bilezik vererek, atölyeye götürmesini istedi. 350 bin lira değerindeki bilezikleri alan İlyas T (18)., dükkana geri dönmedi. Atölyeye de gitmeyen çalışanının bilezikleri çaldığını öğrenen iş yeri sahibi, polisi aradı. İhbar üzerine araştırma yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesinde, gizlendiğini öğrendi. Eve baskın yapan ekipler, İlyas T.’yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçirilen altın bilezikler, polis tarafından iş yeri sahibine verildi. İlyas T.’nin, bilezikleri aldıktan sonra ağabeyi İbrahim T (26). ile buluştuğu tespit edildi. İbrahim T. de gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
Emniyette sorgulanan İlyas T., daha önce de birçok kez atölyeye altın götürdüğünü ancak hırsızlık yapmadığını belirterek, "O an şeytana uydum" dedi.
Kardeşine yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim T. ise sorgusunda, daha önce kendisinin de aynı kuyumcu dükkanında çalıştığını belirterek, "Kardeşim bana hırsızlık yaptığını söyleyince ona kızdım, altınları geri götürmesini istedim" diye konuştu.
Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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