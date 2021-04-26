Çalıştığı marketin kasasını soyup cip aldığı ortaya çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Unkapanı Mahallesi’nde market işleten Hüseyin Mustafaoğlu (45) , 3 yıldır yanında çalışan H.A.'nın (43) lüks cip satın aldığını öğrenince, durumdan şüphelenerek marketinde güvenlik kamera sayısını artırdı, kasa içine de gizli kamera yerleştirdi. Mustafaoğlu, kamera kayıtlarını izleyince kasadan para çalındığını fark etti. Şikayet üzerine yakalanan H.A., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest kaldı. Marketteki hırsızlık anları da iş yerine yerleştirlen güvenlik kameralarına yansıdı. Farklı açılardan kayda alınan görüntülerde; şüphelinin, aralıklı gün ve saatlerde açtığı kasadan aldığı paraları cebine koyduğu anlar yer alıyor.

'BENDEN SAĞLAMDIR' DEDİM'

Yıllardır yanında çalışarak güvenini kazanan H.A.'nın kendisini yaklaşık 450 bin TL soyduğunu öne süren Mustafaoğlu, elemanının serbest kalmasına tepki gösterdi. Mustafaoğlu, "Yaklaşık 10 senedir kendisine maddi ve manevi anlamda yardımcı oldum, yaklaşık 50 bin TL olan icralık borcunu kapattım. O kadar yakındık ki kendime kurbanlık hayvan alacağım zaman ona da alıyordum. Çok samimiydik hatta ailecek bile görüşürdük. Kendisine çok güvendiğim için para çaldığını fark etmedim. Kendisine çok güveniyordum, 'benden daha sağlamdır' dedim. Güvenlik kamerası kayıtlarını izledim ve çaldığını anladım” dedi.