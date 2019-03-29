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Çalıştığı marketten et ve kıyma çalınca gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 12:08 | Son Güncelleme

Samsun’da çalıştığı marketten kuşbaşı et ve kıyma çaldığı iddia edilen kadın, polis tarafından gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi.

Çalıştığı marketten et ve kıyma çalınca gözaltına alındı

Samsun’da çalıştığı marketten kuşbaşı et ve kıyma çaldığı iddia edilen kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, H.O.’ya ait markette çalışan B.A. (29) adlı kadın, kasap reyonundan kuşbaşı et ve kıyma çalarak para vermeden evine götürdü. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine Denizevleri Polis Merkezi ekipleri B.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. B.A.’nın hırsızlık anının güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği öğrenildi.
Polisteki sorgusu tamamlanan B.A. Samsun Adliyesine sevk edildi.

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