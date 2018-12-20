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Çalıştığı şantiyeyi soyarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 18:19 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, inşaat şantiyesinden 20 ton demiri çalmaya çalışan 7 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Çalıştığı şantiyeyi soyarken yakalandı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, inşaat şantiyesinden 20 ton demiri çalmaya çalışan 7 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin ise şantiyede çalıştığı öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aldıkları ihbar doğrultusunda Beykent Mahallesi'nde bulunan bir şantiyeye operasyon yaptı. Kamyonetin kasasına çaldıkları demirleri yüklerken polisi gören şüpheliler başka bir otomobille kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrası M.B. ve H.B otomobilde, hırsızlığın yapıldığı şantiyede kepçe operatörü olarak çalışan C.K. ve diğer şüpheliler Ö.D., Ş.Y., ve Y.Y. ise olay yerine yakın bir yerde yakalandı. Ekiplen piyasa değeri yaklaşık 120 bin lira olan 20 ton demiri sahibine teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Çalıştığı şantiyeyi soyarken yakalandı

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