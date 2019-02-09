Çalıştığı şirketin 240 bin dolarlık matkap uçlarını satmaktan tutuklandı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde faaliyet gösteren bir jeotermal enerji şirketinde depo sorumlusu olarak çalışan Mustafa Oduncu, petrol ve su sondajında kullanılan ve tanesi 6 bin dolar değerinde olan elmas uçlu 40 matkap ucunu çaldığı iddiasıyla tutuklandı. Oduncu'nun toplam 240 bin dolar değerindeki matkap uçlarını, başka şirketlere tanesi 10 bin TL'den sattığı tespit edildi.
Sarayköy ilçesinde jeotermal kaynak arayan bir şirketin deposundan, farklı zamanlarda, tanesi 6 bin dolar olan 40 adet elmas matkap ucu çalındı. 10 gün önce ortaya çıkan, 240 bin dolarlık hırsızlık, şirket yetkililerince jandarmaya bildirildi. Soruşturma başlatan jandarma, işyerinin çevresinde bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayının şüphelisi olarak şirketin depo sorumlusu Mustafa Oduncu gözaltına alındı. Çaldığı matkap uçlarını başka şirketlere, tanesini 10 bin TL'den sattığı da belirlenen Oduncu, tutuklanarak, cezaevine konuldu. Jandarma, hırsızlık malını satın alan şirket yetkilileri hakkında da soruşturma başlattı.
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