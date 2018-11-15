HABER

Çalıştığı üniversitede intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 20:45 | Son Güncelleme

AYDIN’ın Koçarlı İlçesinde Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde hayvanların bakımını yapan evli ve 2 çocuk babası 44 yaşındaki Serdal Muhdar çalıştığı besihanede kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Çalıştığı üniversitede intihar etti

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın Koçarlı İlçesinde Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde hayvanların bakımını yapan evli ve 2 çocuk babası 44 yaşındaki Serdal Muhdar çalıştığı besihanede kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 17.30 sıralarında Çakmar Mahallesi Ziraat Fakültesi Kampüsünde meydana geldi. Besihanedeki hayvanlara bakmak için giden Serdal Muhdar’ın bir daha eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi iş arkadaşlarına haber verdi. Çalışma arkadaşları besihaneye gittiğinde Serdar Muhdar’ı asılı halde buldu. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Muhdar’ın cenazesi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Serdal Muhtar’ın intiharıyla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBu nasıl bikini! Seksi oyuncu plajı salladıBu nasıl bikini! Seksi oyuncu plajı salladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi
Köpeği için doğum günü partisi düzenlediKöpeği için doğum günü partisi düzenledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık torbası Meclis'ten geçti

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.