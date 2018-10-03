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Çalıştığı üniversitede öğrenci olan diş hekimi adayı için "acil" çözüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 10:03 | Son Güncelleme

Çalıştığı üniversitenin diş hekimliği bölümünü kazanan memur Ceyhun Meşeli, çalışma saatlerinde yapılan değişiklik sayesinde hayalini kurduğu bölümde eğitimine devam edebilecek - İki yıldır üniversitede çalışan ve durumunu üniversite yönetimiyle paylaşması sonrası gündüz öğretimine devam eden Ceyhun Meşeli, akşam nöbeti olan acil servis hasta kayıt bölümüne kaydırıldı - Ceyhun Meşeli: - "Üstü tozlanan, adeta bir sandığın içinde kalan hayalimi gerçekleştirmek için 1 yıl boyunca sınava yoğun şekilde çalışıp, diş hekimliğini kazandım. Şimdi de dersler başladı. Hem çalışıp hem eğitim alıyorum"

EDİRNE (AA) - Çalıştığı üniversitenin diş hekimliği bölümünü kazanan memur Ceyhun Meşeli, çalışma saatlerinde yapılan değişik sayesinde hayalini kurduğu bölümde eğitimine devam edebilecek.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi'nde memur olarak görev yapan ve YKS'ye girerek TÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazanan Ceyhun Meşeli'nin (32) dersleri başladı.

İki yıldır üniversitede çalışan ve durumunu üniversite yönetimiyle paylaşması sonrası gündüz öğretimine devam eden Ceyhun Meşeli, akşam nöbeti olan acil servis hasta kayıt bölümüne kaydırıldı.

Mesai saatlerindeki düzenleme sayesinde sabah derslerine akşam da mesaiye giden doktor adayı Ceyhun Meşeli, okulu bittikten sonra çalıştığı üniversiteye hekim önlüğüyle giriş yapmayı hedefliyor.

- Hayali gerçek oldu

AA muhabirine konuşan Meşeli, hayalini kurduğu beyaz önlüğü giymek için önemli bir basamağı aştığını belirterek, çocukluk düşüne ulaşabilecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi matematik bölümünü bitirdikten sonra bir süre özel sektörün yanı sıra, İpsala Adliyesi'nde de mübaşir olarak çalıştığını anlatan Meşeli, "Farklı işlerde çalıştım. İki yıl önce üniversitede çalışmaya başladım. Tıp fakültesinde çalıştığım için çocukluğumdan beri içimde olan hekim olma isteğim tekrar ortaya çıktı. Üstü tozlanan, adeta bir sandığın içinde kalan hayalimi gerçekleştirmek için 1 yıl boyunca sınava yoğun şekilde çalışıp, diş hekimliği bölümünü kazandım. Şimdi de dersler başladı. Hem çalışıp hem eğitim alıyorum. Çok mutluyum." dedi.

-Diş hekimliğine giden yol

Çalıştığı üniversitenin öğrencisi olmanın kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Meşeli, şöyle konuştu:

"Geceleri ve derslerden arta kalan zamanlarda acilde kayıt memuru olarak görev yapıyorum. Gündüzleri de derslere giriyorum. Dersler ve iş birlikte zor olacak. Derslerin yoğun olacağını ilk haftadan görebiliyorum. Ama iyi bir şey elde etmek için zorluklara katlanmamız gerek. İyi bir eğitim alarak, 5 yıl sonra diş hekimi olarak mezun olmak istiyorum. Kendime, aileme, hastalara ve ülkeme faydalı bir birey olmayı amaçlıyorum. İsteyince her şey oluyor.

Hayalim olan hekimlik için 32 yaşında tekrar üniversite sınavına girdim ve kazandım. Bu süreçte sosyal medyayı, bilgisayar oyunlarını ve zamanımı çalan akıllı telefonu hayatımdan çıkardım. Gençlere de tavsiyem cep telefonuyla, sosyal medyayla zaman geçirmek yerine hayalleri ve isteklerine yönelik çalışmalar yapsınlar. Gençlerin zihinleri çok daha açık. Sıkı çalışarak hedeflerine ulaşabilirler. Çok eski bir hayalim olan beyaz önlüğü giyme yolunda büyük adımlar attım. İnşallah 5 yıllık eğitimimi başarılı şekilde tamamlayıp hekimlik hayatıma başlamak istiyorum. "

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