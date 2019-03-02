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Çalıştıkları fabrikada yüksekten düşen iki işçi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında iki işçi ağır şekilde yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kadirli Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan İsmail Öztorun (28) ve Hüseyin Yılmaz(30), iplik sarma cihazını tamir için çıktıkları 5 metre yükseklikten beton zemine düştüler.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında iki işçi ağır şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan İsmail Öztorun (28) ve Hüseyin Yılmaz(30), iplik sarma cihazını tamir için çıktıkları 5 metre yükseklikten beton zemine düştüler. Düşme sonucu ağır yaralanan işçilerden İsmail Öztorun, olay yerine çağrılan ambulans ile Kadirli özel 7 Mart hastanesine, Hüseyin Yılmaz ise Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Her iki işçinin sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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