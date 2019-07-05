HABER

Çalıştıkları fabrikadan yem çalan 5 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 16:59 | Son Güncelleme

MERSİN’in Tarsus ilçesinde çalıştıkları fabrikadan 300 bin TL değerinde yem çaldıkları iddia edilen 5 kişi, gözaltına alındı.

Çalıştıkları fabrikadan yem çalan 5 kişi yakalandı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde çalıştıkları fabrikadan 300 bin TL değerinde yem çaldıkları iddia edilen 5 kişi, gözaltına alındı.
Tarsus ilçesinde tarımsal üretim yapan bir şirketten, yaklaşık değeri 300 bin TL olan yem çalınmasıyla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı. Soruşturmayı sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayının aynı şirkette çalışan 5 kişi tarafından gece vardiyasında güvenlik kameraları kapatılarak gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, 5 çalışanı gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Adana’da yasa dışı bahis şebekesi çökertildi: 8 tutuklamaAdana’da yasa dışı bahis şebekesi çökertildi: 8 tutuklama
Kamboçya'da işten çıkardığı çalışanı tarafından öldürülen lokantacı, Adana'da toprağa verildiKamboçya'da işten çıkardığı çalışanı tarafından öldürülen lokantacı, Adana'da toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

O ünlüyü de aldı! İşte programın formatı

O ünlüyü de aldı! İşte programın formatı

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.