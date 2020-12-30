Çalıştıkları hastane inşaatından kablo çalan hırsızlar suçüstü yakalandılar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yeni hastane inşaatında çalışan 2 kişi şantiyedeki hurda kabloları çalarken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesinde inşaat çalışmaları devam eden hastane şantiyesinde çalışan F.E. ve R.Ç. isimli şahıslar gece saatlerinde şantiye içerisindeki hurda kabloları çalmaya kalkıştı. İçköy Mahallesinden devriye görevinden dönen jandarma ekiplerinin durumu fark etmesiyle birlikte şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler daha sonra polis ekiplerine teslim edildi. Şantiye içerisinde yetkililerce yapılan kontrollerde yaklaşık 400 metre hurda kablonun çalındığı tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

