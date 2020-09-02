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Çalıştıkları kurumun kablolarını çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 11:42 | Son Güncelleme

Konya’da kendi çalıştıkları kurumun 36 bin lira değerindeki kablolarını çalan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ve Karatay ilçelerinde Türk Telekom’a ait yer altındaki kabloların çalınması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Çalıştıkları kurumun kablolarını çaldılar

Konya’da kendi çalıştıkları kurumun 36 bin lira değerindeki kablolarını çalan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ve Karatay ilçelerinde Türk Telekom’a ait yer altındaki kabloların çalınması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin taşeron firmada çalışan M.Ö. (39) ile İ.C. (46) olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar Konya Şehir Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. M.Ö.’nün bir suç kaydı olduğu öğrenilirken, şüphelilerin hurdacıya sattıkları kablolar geri alınarak Türk Telekom’a teslim edildi.

Çalıştıkları kurumun kablolarını çaldılar

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