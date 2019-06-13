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Çalıştıkları şantiyeden 250 bin TL’lik kablo çalan 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 18:17 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kiraladıkları vinçle önceden çalıştıkları şantiyeden 250 bin TL’lik bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, 1 Haziran günü İzmit’te bulunan Kuzey Marmara Otoyolu çalışmasına ait bir depoda meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kiraladıkları vinçle önceden çalıştıkları şantiyeden 250 bin TL’lik bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 1 Haziran günü İzmit’te bulunan Kuzey Marmara Otoyolu çalışmasına ait bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.T. (33) ve U.D. (32) bir vinç kiralayarak İzmit’te daha önce çalıştıkları otoyol inşaatına ait depoya gitti. İşten ayrıldıklarını bilmeyen depo bekçisi ile konuşan ikili, malzeme almaları gerektiğini söyleyerek vinçle depo alanına girdi. Alanda bulunan 250 bin TL değerindeki bin metrelik bakır kablo sarılı bobinleri vince yükleyen 2 şahıs olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından kabloların çalındığını tespit eden firma çalışanlarının şikayeti üzerine ise polis ekipleri inceleme başlattı.
Depodaki güvenlik kameralarını izlemeye alan İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kabloları alan şahısların kimliklerini tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Ş.T. ve U.D. adlı şahısları, İzmit Alikahya bölgesinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen iki şahıs haklarındaki suçlamaları reddetti. Emniyette işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen 2 şahısın da tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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