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Çalıyı çırpıyı alan köylüler yangına koştu, kadınlar traktör ile su taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 15:39 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Kuyucak Mahallesi’nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Kuyucak Mahallesi’nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangını duyan köylüler ellerinde çalı çırpı ile yangına koşarken, kadınlar da yanan alana traktör ile su taşıdı.
Bugün saat 13.47’de çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen orman yangını söndürme çalışmalarına köylülerin yanı sıra, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangının başlaması ile bölgeye ilk müdahale aracı ve bir arazöz sevk edilirken, ekiplerin ve köylülerin çalışması sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Çalı çırpı ile yangına müdahale
Kuyucak ormanlık alanında başlayan yangın sonrası yöre köylüleri yangın alanına koştu. Ellerine aldıkları çalı ve çırpılarla koşarak yanan alana gelen köylüler, yanan sahaya çalı çırpı ile müdahale etti. Alevlere ve dumanlara aldırış etmeden canla başla yangına müdahale eden köylüler alevlerin önünü kesti.

Kadınlar traktör ile su taşıdı
Kuyucak Mahallesi’nde çıkan orman yangını sonrası erkeklerin yanı sıra, kadınlar da traktöre binerek traktörün kasasında yangın alanına su taşıdı. Traktör ile yanan sahaya kadar yanaşan köylü kadınlar suyu teslim ettikten sonra tekrar su taşımaya devam etti.

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