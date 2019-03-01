"Çalkantılı Dünyada Barış ve Güvenliğin Tesisi: İİT için zorlu mücadele" raporu

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam ülkelerinde yaşanan çatışma, uyuşmazlık gibi konularda teşkilatın daha etkin rol oynaması için yapısal değişikliklere gidilmesi gerektiğine dikkati çekti.

SESRIC, İslam ülkelerinde hakim olan çatışmaların derinlemesine incelendiği ve bu çatışmaların çözümünde İİT'nin rolüne ilişkin önerilerin de yer aldığı, "Çalkantılı Dünyada Barış ve Güvenliğin Tesisi: İİT için zorlu mücadele" başlıklı rapor yayımlandı.

Bazı İİT üyesi ülkelerde çatışmaların giderek arttığına vurgu yapılan raporda, "Dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ı, ekseriyeti iç savaş olmak üzere, İİT ülkelerinde yaşanıyor." ifadelerine yer verildi.

- "Terör saldırılarının yüzde 76'sı İİT ülkelerinde meydana geliyor"

Raporda, dünyada geçmişe göre daha az çatışmaların yaşandığı kanısı bulunsa da İİT ülkelerindeki durumun böyle olmadığına dikkat çekilerek, "Terör saldırılarının yüzde 76'sı İİT ülkelerinde meydana geliyor." bilgisi verildi.