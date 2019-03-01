Çalkaya: Belediyeciliğimin masa başında engellenmesini hazmedemiyorum

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de adaylığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düşürülen Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Belediyeyi 15 yıldır çok düzgün yönettiğini söyleyen Çalkaya, "O soğukta insanlar 1 yaşındaki çocuğunu sarıp sarmalayıp benimle birlikte büro açılışına katılmışlarsa, iyi belediyecilik yaptığıma inanıyorum. Belediyeciliğimin masa başında engellenmesini hazmedemiyorum" dedi. Balçova'da 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve dördüncü dönem için yeniden aday olan CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, YSK'ya yapılan itiraz üzerine düşürüldü. Konuya dair makamında gazetecilere açıklama yapan Çalkaya, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan ve 8 yıl hapis cezası alan Haşim Kaya'nın yaptığı itiraz üzerine adaylığının düşürüldüğünü söyledi. Çalkaya, "Benim belediye başkan adaylığım da papatya falına benzedi. 23 Şubat'ta İlçe Seçim Kurulu, benim adaylığımın önünü kesecek bir karar aldı. 25 Şubat'ta İl Seçim Kurulu karar aldı, aday olabileceğimi söyledi. 28 Şubat'ta Yüksek Seçim Kurulu aday olmayacağımı belirtti. Oluyor, olmuyor, oluyor, olmuyor. Bu biraz da papatya falına benzedi ama bu biraz da milli irade diye anlıyorum. Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla ben bir bedel ödedim" dedi. Adaylık sürecine dair de konuşan Çalkaya, şöyle dedi: "Hukuk ekibim, ciddi bir sorun olmayacağını, adaylık konusunda sorun yaşanmayacağını söyleyince, yolumuza devam ettik. 23 Şubat'ta ilçe başka bir karar verdi, il başka bir karar verdi, Ankara başka bir karar verdi. YSK'nın karar vermesini araştırdık. Hükümlü, dolandırıcılıktan cezaevine düşmüş, bir insanın seçme ve seçilme hakkının, böyle bir insan tarafından hiç sorgulanmadan doğru mu yanlış mı bakılmadan, böyle bir ihbar üzerine araştırma yapmadan, en azından kimlik numaralarından girseler adamın ne olduğu anlaşılır. Haşim Kaya, daha önce Fetullah Gülen davalarında ihbarcı. Kendisinin el yazısı ile yazdığı şeyler var." 'İYİ BELEDİYECİLİK YAPTIĞIMA İNANIYORUM' Bu kişinin CHP'de kaydı olmadığını söyleyen Çalkaya, "Biz genel merkezden de araştırdık. CHP ile ilgisi yok. Bu işin parti ile ilgisi yok, bu milli irade ile ilgili" dedi. 15 senede çok düzgün belediye yönettiğini ifade eden Çalkaya, "O soğukta insanlar 1 yaşındaki çocuğunu sarıp sarmalayıp benimle birlikte büro açılışına katılmışlarsa, iyi belediyecilik yaptığıma inanıyorum. Belediyeciliğimin masa başında engellenmesini hazmedemiyorum. Doğru olan o değil. Ben milli iradenin sandıktan çıkması gerektiğine inanıyorum. Bunların hepsi konuşulabilirdi, vatandaş sandıkta ne konuşuyorsa o olmalıydı" dedi. 'O BENİ TANIMIYOR, BEN DE ONU TANIMIYORUM' Adaylığına itiraz eden kişinin sahte avukatlık belgesi düzenlediği ve davalara girdiği iddiasıyla hakkında iddianame hazırlandığını, karma karışık bir ilişki ağının bulunduğunu da savunan Çalkaya, "Fetullah davalarını takip eden avukatlarla da bağlantısı var. Cezaevinde de yatmış. O beni tanımıyor, ben de onu tanımıyorum. Birileri vatandaşa ciddi anlamda dosyayı paslamış. Adliyede tanınan biri. İzmir milletvekilinin biri de 'Bu işin başından beri takipçisiyiz' dedi. O vekilimin ismi bulunur, bu kişiyle de bağlantılı olan biri" diye konuştu. Çalkaya, CHP Genel Merkez'nin, aday olarak birini belirleyeceğini vurgulayarak "Hangi arkadaşım olursa, onun yanında duracağım. Onunla beraber koşturacağım" dedi. Buca'da Suat Nezir'in adaylığının geri çekilmesi ardından Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesinin hatırlatılması ve benzer bir durumun burada da yapılmak istendiğine dair soruya Çalkaya, "Genel merkezin böyle bir yola düşeceğine inanmıyorum. Buca farklı bir olay Balçova farklı bir olay. Sanırım burada bir sıkıntı yaşanmayacak, yaşanmaması için de elimizden geleni yapacağız" dedi. Çalkaya, "Yerinize eşinizi önerdiğiniz doğru mu" sorusuna da "Ben kimseyi önermem. Genel merkez yapması gerekeni yapar" yanıtını verdi. Çalkaya'nın avukatları, kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak.

