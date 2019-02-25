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Çalkaya'nın adaylığı konusundaki hukuki süreç

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 21:41 | Son Güncelleme

İzmir İl Seçim Kurulu, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın yerel seçimlerde yeniden aday olabilmesi için ek belge sunması yönündeki kararı kaldırdı

İZMİR (AA) - İzmir İl Seçim Kurulu, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın yerel seçimlerde yeniden aday olabilmesi için ek belge sunması yönündeki İlçe Seçim Kurulunun kararını kaldırdı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre İl Seçim Kurulu, hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle yerel seçimlerde tekrar aday olabilmesi ilişkin ek belge istenen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın durumuna ilişkin değerlendirmesini tamamladı.

İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulunun Çalkaya’nın aday olabilmek için ek belge sunması yönündeki kararını kaldırdı.

Kurulun kararının ardından adaylığı önünde engel kalmayan Çalkaya karara ilişkin, "Her zaman millet iradesine inandım. Her zaman demokrasiye inandım." değerlendirmesinde bulundu.

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