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Call My Agent Türkiye uyarlamasının çekimleri başladı! İşte oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 06.07.2020 21:41 | Son Güncelleme

İzlenme rekorları kıran ‘Call My Agent’ dizisinin Ay Yapım imzalı Türkiye uyarlaması çekimlere başladı. Star TV'de ekrana gelecek dizinin ilk bölümüne, Tuba Büyüküstün konuk olacak.

Call My Agent Türkiye uyarlamasının çekimleri başladı! İşte oyuncu kadrosu

Dünyanın birçok ülkesinde izlenme rekorları kıran dizi ‘Call My Agent’ın, Ay Yapım imzalı Türkiye uyarlaması çekimlerine başladı.

Dünyada ‘Call My Agent’ ismiyle yayınlanmaya başladığı günden bu yana büyük ilgi gören, ünlü oyuncular ve menajerlerinin dünyasını tüm açıklığıyla anlatan dizi Ay Yapım imzasıyla uyarlanıyor.

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OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli oyuncuların yer aldığı, yakında Star TV’de ekrana gelecek dizinin çekimleri başladı.

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Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği merakla beklenen dizi çekimlerine başladığını dört menajere hayat veren oyuncuların bir araya geldiği kareyle duyurdu.

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