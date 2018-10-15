64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i7-3820 (3.6 GHz)/AMD FX-8370 (4.0 GHz) Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: 4 GB, GeForce GTX 970/Radeon R9 390 Depolama: 13 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Oyun aktivasyonu için internet bağlantısı gereklidir.

Oldukça uzun bir süredir geliştirme aşamasında bulunan Call of Cthulhu için ilk tanıtım videosu 2016’da düzenlenen E3’te yayınlanmıştı. Aradan geçe süre içerisinde oyunun zaman zaman oyunun iptal edildiği dedikoduları yayıldıysa da Frogware ve Focus Home Interactive, oyunun 2018’in sonlarında satışa sunulacağını belirtmişlerdi.

Call of Cthulhu PC sistem gereksinimleri tablosunun, güncel bir PC için kabul edilebilir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Sadece minimum ayarlarda RAM miktarının 8GB olması biraz abartılı olmuş. Onun dışında oyunun ortalama bir PC’de de rahat bir şekilde çalışacağını söylemek mümkün.

Call of Cthulhu, PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak 30 Ekim’de raflardaki yerini almış olacak.

Xperia XZ2 Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı

https://donanimgunlugu.com/xperia-xz2-android-9-pie-guncellemesi-yayinlandi-187310

