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Call of Cthulhu PC sistem gereksinimleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.10.2018 08:54 | Son Güncelleme

Frogwares ve Focus Home Interactive işbirliğiyle geliştirilen Call of Cthulhu için min. ve önerilen sistem gereksinimleri yayınlandı. İşte Call of Cthulhu PC sistem gereksinimleri.

Call of Cthulhu PC sistem gereksinimleri

Oldukça uzun bir süredir geliştirme aşamasında bulunan Call of Cthulhu için ilk tanıtım videosu 2016’da düzenlenen E3’te yayınlanmıştı. Aradan geçe süre içerisinde oyunun zaman zaman oyunun iptal edildiği dedikoduları yayıldıysa da Frogware ve Focus Home Interactive, oyunun 2018’in sonlarında satışa sunulacağını belirtmişlerdi.

Çıkışına artık sayılı günler kalan Call of Cthulhu’nun merakla beklenen sistem gereksinimleri tablosu da yayınlandı. Call of Cthulhu PC sistem gereksinimleri tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core i5-3450 (3.1 GHz)/AMD FX-6300 (3.5 GHz)
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870
Depolama: 13 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Oyun aktivasyonu için internet bağlantısı gereklidir.

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core i7-3820 (3.6 GHz)/AMD FX-8370 (4.0 GHz)
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: 4 GB, GeForce GTX 970/Radeon R9 390
Depolama: 13 GB kullanılabilir alan
İlave Notlar: Oyun aktivasyonu için internet bağlantısı gereklidir.

Call of Cthulhu PC sistem gereksinimleri tablosunun, güncel bir PC için kabul edilebilir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Sadece minimum ayarlarda RAM miktarının 8GB olması biraz abartılı olmuş. Onun dışında oyunun ortalama bir PC’de de rahat bir şekilde çalışacağını söylemek mümkün.

Call of Cthulhu, PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak 30 Ekim’de raflardaki yerini almış olacak.

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Call of Cthulhu Call of Cthulhu PC sistem gereksinimleri

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