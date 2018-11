Call of Duty Black Ops 4 bu yılın en çok satan oyunu olacak!

Call of Duty: Black Ops 4, 12 Kasım tarihinde PC, Xbox One ve PlayStation 4 için satışa çıktı. Yalnızca bir ayın yarısı kadar bir sürede satış rakamlarında zirveye yerleşmeyi başardı. 2018 yılının oyunu olarak Red Dead Redemption 2 için kesin gözü ile bakılsa dahi, grafikler hiç de öyle göstermiyor. Call of Duty serisinin son oyunu, daha şimdiden 1 Milyar dolar gelir elde etmeyi başardı.

Özellikle Red Dead Redemption 2 ile yakın zamanlarda çıkmasını bir talihsizlik olarak gören yorumcular, gelişmeler doğrultusunda beklenmedik bir şekilde devam ettiğini itiraf etti. Call of Duty, etkileyici satış rakamlarına ulaştı ve neredeyse serinin en hızlı giriş yapan oyunlarından biri olmaya ramak kaldı.

Tüm bunların yanında Black Ops 4'ün Red Dead Redemption 2 ile kıyaslanmasını bir yana bırakırsak unutmamak gerek ki RDR2 yalnızca konsollar için (PlayStation 4 ve Xbox One) çıkışını gerçekleştirirken Black Ops 4 bu konsolların yanında PC için de oynanabilir durumda.

Activision ve Treyarch ekibi bu sene oldukça riskli bir iş çıkarırken oyuna hikaye modunu hiç bir şekilde eklemezken, olumsuz yönde satışların etkileneceğini ve oyunun tutmayacağı bekleniyordu ancak satışlara bakılırsa durum hiç de öyle değil. Oyuncuların yorumlarına bakılırsa online oyun modu olarak eklenen "Blackout" (Fortnite ve PUBG tarzı bir Battle Royale modu), oyuna farklı bir soluk getirmeyi başarmış ve oyuncular tarafından çok sevilmişe benziyor.