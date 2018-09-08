Call of Duty Black Ops 4 için devasa harita!

Oyun dünyasını yakından takip edenlerin de bileceği üzere PUBG ve Fortnite gibi oyunlarla birlikte Battle Royale tarzındaki modlar da hızlı bir şekilde yayılmıştı. Nitekim oyun severlerin 100 kişilik, devasa haritalarda hayatta kalma üzerine kurulu olan Battle Royale sistemine ilgisi, geliştirici stüdyoları da harekete geçirdi.

Önümüzdeki dönemde raflardaki yerlerini alacak olan Call of Duty Black Ops 4 ve Battlefield 5’de Battle Royale tarzında bir modla oyun severlerin karşısına çıkacaklar.

Treyarch geçtiğimiz gün Call of Duty Black Ops 4’te yer alacak olan devasa Battle Royale haritasının tamamını yayınladı. Dilerseniz haritaya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Yapımcı stüdyo tarafından daha önce yapılan açıklamada da belirtildiği üzere Black Ops 4 yalnızca multiplayer modlar üzerine kurulu olacak. Yani bir başka değişle oyunda senaryo modu bulunmayacak.

Oyun içerisindeki online modlardan birisi de Treyarch’ın Blackout ismini verdiği Battle Royale modu olacak. Maksimum 80 oyuncu, yukarıdaki devasa harita üzerinde birbirleriyle çatışacaklar.

Bu harita üzerinde 2 adet arazi, 1 adet deniz ve 1 adette hava aracı oyun severleri bekliyor olacak.

Call of Duty Black Ops 4, 12 Ekim’de PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanacak.

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