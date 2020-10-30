Call of Duty: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri açıklandı!

Call of Duty: Black Ops Cold War ile tanışmak için artık geri sayım başladı. ABD ile Rusya arasında yaşanan Soğuk Savaş dönemiyle, Call of Duty evrenini harmanlayan oyun için oyuncular Call of Duty: Black Ops Cold War sistem gereksinimlerinin açıklanmasını bekliyorlardı. Nitekim o açıklama sonunda Activision tarafından yapıldı.
Call of Duty: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri, hem Activision tarafından yapılan hem de Call of Duty Twitter hesabından yapılan paylaşımlarla belli oldu. Buna göre oyunun sistem gereksinimleri şöyle sıralandı:
Call of Duty: Black Ops Cold War minimum sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (v.1803 veya üstü)
İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300
RAM: 8 GB
Dahili depolama (HDD): 50 GB (çevrimiçi mod), 175 GB (tüm oyun modlarında)
Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 veya Radeon HD 7950
DirectX: Sürüm 12
Call of Duty: Black Ops Cold War önerilen sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit (son sürüm)
İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X
RAM: 12 GB
Dahili depolama (HDD): 175 GB
Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super veya Radeon R9 390 / AMD RX 580
DirectX: Sürüm 12
CoD: Black Ops Cold War'ı ray tracing (ışın izleme) sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit (son sürüm)
İşlemci: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X
RAM: 16 GB
Dahili depolama (HDD): 175 GB
Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3070
DirectX: Sürüm 12
Call of Duty: Black Ops Cold War yüksek FPS sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit (son sürüm)
İşlemci: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X
RAM: 16 GB
Dahili depolama (HDD): 175 GB
Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 / RTX 3070 veya Radeon RX Vega64
DirectX: Sürüm 12
Call of Duty: Black Ops Cold War Ultra RTX sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit (son sürüm)
İşlemci: Intel i9-9900K veya AMD Ryzen 3700X
RAM: 16 GB
Dahili depolama (HDD): 250 GB
Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3080
DirectX: Sürüm 12
Gördüğünüz üzere CoD: Black Ops Cold War'ı ray tracing (ışın izleme) teknolojisiyle birlikte 4K çözünürlükte oynamak için oldukça güçlü bir sisteme sahip olmak gerekiyor. Zira işlemci olarak Intel i9-9900K'dan ve ekran kartı olarak ise RTX 3080'den bahsediliyor. Son olarak belirtelim; Call of Duty: Black Ops Cold War'ın çıkış tarihi 13 Kasım olarak belirlenmiş durumda.