Call of Duty: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri açıklandı!

Call of Duty: Black Ops Cold War ile tanışmak için artık geri sayım başladı. ABD ile Rusya arasında yaşanan Soğuk Savaş dönemiyle, Call of Duty evrenini harmanlayan oyun için oyuncular Call of Duty: Black Ops Cold War sistem gereksinimlerinin açıklanmasını bekliyorlardı. Nitekim o açıklama sonunda Activision tarafından yapıldı.

CoD: BLACK OPS COLD WAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ DUYURULDU

Call of Duty: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri, hem Activision tarafından yapılan hem de Call of Duty Twitter hesabından yapılan paylaşımlarla belli oldu. Buna göre oyunun sistem gereksinimleri şöyle sıralandı:

İŞTE CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Call of Duty: Black Ops Cold War minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (v.1803 veya üstü)

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Dahili depolama (HDD): 50 GB (çevrimiçi mod), 175 GB (tüm oyun modlarında)

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 veya Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 12

Call of Duty: Black Ops Cold War önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit (son sürüm)

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X

RAM: 12 GB

Dahili depolama (HDD): 175 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super veya Radeon R9 390 / AMD RX 580

DirectX: Sürüm 12