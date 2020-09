Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies tanıtım tarihi belli oldu!

Call of Duty: Black Ops Cold War tanıtımının üzerinden uzun bir süre geçti. Yeni Call of Duty oyunu, Soğuk Savaş döneminde geçiyor ve Trabzon Havalimanı'nda geçen bir bölüme sahip. Bu yönüyle Türkiye'deki oyuncuları heyecanlandıran Call of Duty: Black Ops Cold War, ek bir ''heyecana'' daha ev sahipliği yapıyor; Zombi moduna. Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies olarak adlandırılan zombi modun ne zaman tanıtılacağı ise bilinmiyordu. Nitekim bu bilinmezlik Treyarch Studios'un Twitter paylaşımıyla ortadan kalktı.

İŞTE CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR ZOMBİES TANITIM TARİHİ

Treyarch Studios, Twitter hesabı üzerinden Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies hakkında bir tweet attı. Tweet'inde oyunun posterini de paylaşan Treyarch Studios, Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies tanıtım tarihi için 30 Eylül'ü işaret etti. Paylaşıma göre Call of Duty'nin yeni Zombi modu 30 Eylül günü ABD saati ile 10:00'da Call of Duty YouTube hesabı üzerinden tanıtılacak.

ZOMBİ MODU BİTTİ SANILMIŞTI

Black Ops 4 Zombi modu sonrası Zombi modlarının bittiği kanısına varılmıştı. Fakat yine Treyarch Studios geçtiğimiz aylarda ''yeni bir #Zombies hikayesi başlıyor'' diyerek Black Ops Cold War Zombi modunu ilk kez gizemli de olsa dile getirdi. Görünüşe bakılırsa yeni Zombi hikayesinin başlaması için artık sayılı günler var.