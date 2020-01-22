Call of Duty Mobile için 3. sezon güncellemesi yayınlandı

Oyuna gelen güncelleme ile yeni oyun modlarının eklenmesinin yanında CoD: Black Ops III oyununun silahları da oyuna ekleniyor. Güncelleme ile ayrıca özellikle Android platformundaki hilecilere geçit verilmiyor.

App Store ve Play Store üzerinden sunulan bu güncelleme ile gelen tüm yeniliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

CALL OF DUTY MOBILE 3. SEZON GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER



Black Ops III silahları, Piton kamuflajlı seriler ve daha fazlasını içeren yeni sıralama ödülleri!

Sıralama iyileştirmeleri

Kullanıcı arabirimi güncellendi

Maç eşleştirme dengesi iyileştirildi

Oyundan sık sık çıkışlara verilen ceza arttı

Usta seviyesinin altındaki oyuncular mağlup olduğunda onlardan düşülen puan azaltıldı

Hijacked haritası sıralama ÇO modundan kaldırıldı

Hakimiyet modu tekli tur skoru sıralamada 75’e ayarlandı

TÖM skoru sıralamada 50’ye ayarlandı

SAVAŞ BİLETİ



Yeni Premium ve ücretsiz Savaş Bileti ödülleri!

Premium Savaş Bileti fiyatı düşürüldü

Savaş Bileti kademeleri 50’ye düşürüldü, değeri yüksek içerikler kullanılmaya devam edebilir