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  4. Call of Duty Mobile için 3. sezon güncellemesi yayınlandı

Call of Duty Mobile için 3. sezon güncellemesi yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.01.2020 09:24 | Son Güncelleme

PUBG Mobile ve Fortnite’a rakip olarak geliştirilen Battle Royale türündeki Call of Duty Mobile, geçtiğimiz aylarda iOS ve Android platformlarına gelmişti. Oyunun geliştiricisi Activision, elini çabuk tutmak ve rakiplerine yetişmek için bugün 3. sezona start verdi.

Call of Duty Mobile için 3. sezon güncellemesi yayınlandı

Oyuna gelen güncelleme ile yeni oyun modlarının eklenmesinin yanında CoD: Black Ops III oyununun silahları da oyuna ekleniyor. Güncelleme ile ayrıca özellikle Android platformundaki hilecilere geçit verilmiyor.

App Store ve Play Store üzerinden sunulan bu güncelleme ile gelen tüm yeniliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

CALL OF DUTY MOBILE 3. SEZON GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

Black Ops III silahları, Piton kamuflajlı seriler ve daha fazlasını içeren yeni sıralama ödülleri!
Sıralama iyileştirmeleri
Kullanıcı arabirimi güncellendi
Maç eşleştirme dengesi iyileştirildi
Oyundan sık sık çıkışlara verilen ceza arttı
Usta seviyesinin altındaki oyuncular mağlup olduğunda onlardan düşülen puan azaltıldı
Hijacked haritası sıralama ÇO modundan kaldırıldı
Hakimiyet modu tekli tur skoru sıralamada 75’e ayarlandı
TÖM skoru sıralamada 50’ye ayarlandı

SAVAŞ BİLETİ

Yeni Premium ve ücretsiz Savaş Bileti ödülleri!
Premium Savaş Bileti fiyatı düşürüldü
Savaş Bileti kademeleri 50’ye düşürüldü, değeri yüksek içerikler kullanılmaya devam edebilir

YENİ HARİTALAR

Hurdalık (TÖM, Hakimiyet, Ara ve Yok Et, Cephe Hattı, Zorlu Nokta)
Kafes (TÖM, Yalnızca Keskin Nişancı)

BATTALE ROYALE

Zaman ve mekan çarpıtıldı. Yakında yeni bir savaş alanı belirecek.
Yeni sınırlı süreli Battle Royale modu
20’ye 20 modu
ÇO mekaniğini Battle Royale’e getiren yüksek tempolu, hedef temelli oyun modu
Yeni araç
Yüksek hızlı saldırı ve kaçışlarda kullanılacak kusursuz 2 kişilik motosiklet
Yeni Battle Royale sınıfı yakında geliyor

GELİŞTRİMELER VE İYİLEŞTİRMELER

  1. seviyeye ulaştın ve TÖM kilidi açıldı
    Takeoff ve Raid ÇO haritaları geri döndü
    Bazı haritalardaki duvar geometrisi düzeltildi
    Çarpışma alanını terk edenlere uyarı ve ölüm cezası eklendi
    Düşüşlerden alınan hasar arttı
    Merdivenden inme mekanizması eklendi
    Tip 25, Ak117 ve MSMC silahlarının geri tepme dengesi biraz azaltıldı
    AK47, Lk24, ICR, Asm10 ve HG40 silahlarının geri tepme kontrolü arttı
    SMRS ve S36’nın verdiği hasar azaltıldı ve MSMC şarjör kapasitesi düşürüldü

SİSTEM VE İŞLEMCİ

ÇO ve BR modlarında kumandayla nişan alma yardımı biraz artırıldı
Son skorlarının ve takım MVP’lerinin bulunduğu ÇO eylem sonrası arabiriminde iyileştirmeler yapıldı
Belirli modlarda kazanılan deneyim bonusu iyileştirildi
Hile yapanları bildirdiğinde alınan önlemleri takip edebilirsin
Düşen oyuncular takım arkadaşlarıyla iletişime geçebilir ve bu sayede BR’de künyelerini geri alabilir veya kullanabilir
Maç geri sayımı sırasında birincil ve ikincil silahlar değiştirilebilir
Lobideki hızlı takım oluşturma seçeneği iyileştirildi

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call of duty mobile 3. sezon güncellemesi

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