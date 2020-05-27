Call of Duty: WWII ücretsiz oldu

Sony geçmiş yıllarda da Black Ops III ve Modern Warfare Remastered oyunlarını ücretsiz olarak dağıtmıştı. Dolayısıyla Call of Duty’nin yayıncısı Activision ile ücretsiz oyunlar dağıtmak üzere iş birliği biliniyor.

KASIM 2017'DE PİYASAYA ÇIKMIŞTI

Sony’nin ücretsiz yayınlanacağı COD: WWII, Kasım 2017’de piyasaya çıkmıştı. Dolayısıyla, hala güncel bir oyun ve oyuncuların da ilgisini çekmeye devam ediyor.

Japon elektronik ve teknoloji devi Sony, her ayın ilk salı günü bedava PS oyunları dağıtmasıyla tanınıyor. Haziran ayının ilk salı gününde de ücretsiz bir Call of Duty oyunu yayınlaması bekleniyordu. Ancak bu defa, Covid-19 nedeniyle evlere kapanan oyuncuların ve rakip platformların baskısıyla ücretsiz oyun yayını öne çekilmiş oldu.

Öte yandan Sony’nin Haziran ayında başka sürpriz oyunlar da yayınlaması bekleniyor. Yani sürpriz ücretsiz oyunlar fırtınası geliyor diyebiliriz.

Bu arada Epic Store’da da sürpriz bir ücretsiz oyun duyurulmasına 2 gün kaldı. Sitedeki 7 günlük geri sayım her bittiğinde sürpriz bir AAA oyun ücretsiz olarak yayınlanıyor ve 1 hafta boyunca ücretsiz şekilde erişime açık kalıyor.

Epic’ten medyaya sızan bilgilere göre dev oyun platformu bu hafta Borderlans The Handsome Colletion’ı ücretsiz olarak yayınlayacak.

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