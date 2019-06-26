Callamard, Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı işaret etti

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Suudi Arabistan tarafından yürütülen soruşturma, emir komuta zincirinin ortaya çıkarılmasında başarısız oldu." dedi. Özel Raportör Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin geçen hafta açıkladığı raporu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 41'inci oturumuna sundu. Callamard, 47 üyeli Konseye hitaben yaptığı konuşmada, "Soruşturmada elde edilen kanıtlar, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, Suudi Arabistan Krallığı'nın sorumlu olduğu bir yargısız infaz, zorla kaybolma ve muhtemelen bir işkence eylemi oluşturduğunu göstermektedir. Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin çok sayıda teori var ama hiçbiri Suudi Arabistan devletinin sorumluluğundan başka bir yol göstermiyor." ifadelerini kullandı. 15 Suudi devlet ajanının resmi statülerini kullanarak Kaşıkçı'yı infaz ettiğini iddia eden Callamard, cinayetin özenle planlanmış, kapsamlı koordinasyon ve önemli insan kaynaklarını içeren bir operasyonun sonucu olduğunu belirtti.

Callamard, soruşturma sonucunda yayımladığı rapora göre, cinayetin yalnızca yerel bir mesele olarak kabul edilemeyeceği sonucuna vardıklarının altını çizdi. - Veliaht Prens ve Kahtani vurgusu Tamamladığı soruşturmanın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da dahil olmak üzere, cinayette üst düzey Suudi yetkililerin bireysel sorumluluklarının daha fazla araştırılması için güvenilir kanıtlar bulduğuna vurgu yapan Callamard, "Suudi Arabistan tarafından yürütülen soruşturma, emir komuta zincirinin ortaya çıkarılmasında başarısız oldu." diye konuştu. Callamard, hazırladığı raporun bir insan hakları soruşturması olduğuna, cezai bir soruşturma olmadığına vurgu yaptı, Raporda, Veliaht Prens ve eski danışmanı "kilit roldeki" Suud el-Kahtani de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin bireysel sorumluluklarının daha fazla araştırılmasını öngören güvenilir kanıtlar bulunduğunu belirtti. - "Suudi Arabistan hala yanıt vermedi" Callamard, Türkiye'de gerçekleştirilen cinayetin "uluslararası bir suç teşkil ettiğini" ve Viyana Sözleşmesi'nin ihlal edildiğini vurguladı.