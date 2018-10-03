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'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 10:15 | Son Güncelleme

KONYA'da son bir ayda 5 motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Bayram Babur (24) tutuklandı.

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da son bir ayda 5 motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Bayram Babur (24) tutuklandı. Daha önce de aynı suçtan tutuklanan Babur'un, polisteki ifadesinde, ''Bugüne kadar 500'e yakın bisiklet ve motosiklet çalmışımdır. Onları görünce dayanamayıp, çalıyorum" dediği belirtildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda kent merkezinde meydana gelen motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin daha önce 15 farklı suçtan kaydı ve hırsızlık suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan Bayram Babur olduğunu tespit etti.
Şüpheliyi takibe alan polis, Babur'u çaldığı motosiklet üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Bayram Babur, çaldığı 3 bin lira değerindeki motosikletlerinin her birini 400 lira karşılığında, elektrikli bisikletleri ise çeşitli fiyat aralıklarında sattığını söyledi. Babur, hırsızlık olaylarını, Suriye uyruklu Muhammed Hayr Beg (38) ile birlikte 3 kişiyle gerçekleştirdiğini söyledi. Bunun üzerine polis, Muhammed Hayr Beg'i de gözaltına aldı. Diğer iki kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Bayram Babur'un polisteki ifadesinde, "Bugüne kadar 500'e yakın bisiklet ve motosiklet çalmışımdır. Onları görünce dayanamayıp çalıyorum" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Bayram Babur tutuklandı, Muhammed Hayr Beg ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

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