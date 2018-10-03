HABER

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 11:52 | Son Güncelleme

Konya'da son bir ayda 5 motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Bayram Babur (24) tutuklandı. Daha önce de aynı suçtan tutuklanan Babur'un, polisteki ifadesinde, "Bugüne kadar 500'e yakın bisiklet ve motosiklet çalmışımdır. Onları görünce dayanamayıp, çalıyorum" dediği belirtildi.

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda kent merkezinde meydana gelen motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin daha önce 15 farklı suçtan kaydı ve hırsızlık suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan Bayram Babur olduğunu tespit etti.

Şüpheliyi takibe alan polis, Babur'u çaldığı motosiklet üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Bayram Babur, çaldığı 3 bin lira değerindeki motosikletlerinin her birini 400 lira karşılığında, elektrikli bisikletleri ise çeşitli fiyat aralıklarında sattığını söyledi. Babur, hırsızlık olaylarını, Suriye uyruklu Muhammed Hayr Beg (38) ile birlikte 3 kişiyle gerçekleştirdiğini söyledi. Bunun üzerine polis, Muhammed Hayr Beg'i de gözaltına aldı. Diğer iki kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bayram Babur'un polisteki ifadesinde, "Bugüne kadar 500'e yakın bisiklet ve motosiklet çalmışımdır. Onları görünce dayanamayıp çalıyorum" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Bayram Babur tutuklandı, Muhammed Hayr Beg ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

PARTNERSevgi nedir? Neyi, niçin, nasıl severiz?Sevgi nedir? Neyi, niçin, nasıl severiz?
Gözaltına alınan sürücü: Oğlumun bir yıl ömrü kaldıGözaltına alınan sürücü: Oğlumun bir yıl ömrü kaldı
Denizde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendiDenizde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya hırsız

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!

Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Lüks plazadaki dehşette yeni gelişme!

Lüks plazadaki dehşette yeni gelişme!

Yolcunun hayatını kurtarmıştı! Ünlü pilot pazarlama şefi oldu

Yolcunun hayatını kurtarmıştı! Ünlü pilot pazarlama şefi oldu

Kardeşi kazada ölen ablanın feryadı yürek dağladı

Kardeşi kazada ölen ablanın feryadı yürek dağladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.