Çam ağacından düşüp öldü

Bahattin ALBAYRAK/KOÇARLI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki bir çam ağacından kozalak toplamak isterken düşen Ali Günaydın (48), kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay, bugün saat 12.30 sıralarında, Çallı Mahallesi'nde meydana geldi. Kozalak toplamak için çam ağacına çıkan Ali Günaydın, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metreden toprak zemine düştü. Günaydın'ı yerde yatarken gören yakınları sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Günaydın'ı ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen Günaydın, kurtarılamadı.
4 yıl önce de ağaçtan düşme sonucu yaralandığı öğrenilen Günaydın'ın ölümüyle ilgili jandarma, soruşturma başlattı.
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