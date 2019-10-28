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Çam ağacından imal etti, zeytin üreticisinin umudu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 14:17 | Son Güncelleme

Antalya’nın serik ilçesinde marangoz ustası tarafından çam ağacından yapılan ’zeytin çıtlatma’ makinesi, hasat zamanı üreticinin en büyük yardımcısı oldu.

Antalya’nın serik ilçesinde marangoz ustası tarafından çam ağacından yapılan ’zeytin çıtlatma’ makinesi, hasat zamanı üreticinin en büyük yardımcısı oldu. Üretici, tanesi 50 TL’den satılan zeytin çıtlatma makinesi ile daha önce 2 saatte yaptığı işi şimdi 20 dakikada yapabiliyor.
Antalya’nın Serik ilçesinde zeytin hasadı başlarken üreticiler de işlerini kolaylaştırmanın telaşına düştü. Kış aylarının yaklaşmasıyla zeytin hasadına hız veren üreticiler ’zeytin çıtlatma’ adını verdikleri aletleri ile zeytinlerini kahvaltılık için hazır hale getiriyor. İlçe merkezinde bir marangoz tarafından çam ağacından üretilen el yapımı tahta alet, üreticinin en büyük yardımcısı.
Zeytin üreticisi Ahmet Seyyar, "Bu aylar zeytin hasat zamanıdır. Zeytinlerimizi topladıktan sonra çıtlatırız. 100-150 kilo zeytini önce taşla bir buçuk saatte çıtlartırken bu makineyle 15-20 dakikada bitiriyoruz. Aynı zamanda hanımlarımıza ev işlerini yaparken biz onlara yardımcı oluyoruz. Bu makine ile zeytinlerimizi çıtlatıp işlerimizi daha kolay ve çabuk yapıyoruz" dedi.
Kullanışı kolay olan bu aleti imal eden marangoz ustası Ali Savran ise "Halkımız bizden zeytin hasat zamanı zeytin çıtlatma makinesi talep ediyor. Bizde halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı böyle bir makine geliştirdik. Bu aleti yaparken bir mekanizma oluşturduk, mekanizmanın arasına zeytin attığımızda sıkıştırma yoluyla zeytinin çıtlatıp aşağıya düşmesini sağlıyoruz" diye konuştu.
Üreticiler, özellikle yapımı kolay ve maliyetinin düşük olmasından dolayı bu teknoloji alete büyük rağbet gösteriyor. Üreticiler iş kolaylığı ve zamandan tasarruf etmek için rağbet gösterdikleri alete 50 TL’ye sahip olabiliyor.

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