Cam hücrede tutulan İngiltere’nin en tehlikeli seri katili: Robert Maudsley

İngiliz seri katil Robert Maudsley, cinayetlerin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen halen İngiltere’nin en tehlikeli katili olarak anılıyor. Wakefield Hapishanesi’nde tutulan adam yakın zamanda hapis cezasının gevşetilmesi için talepler de bulunsa da hepsi reddedildi. Küçük yaştan itibaren babasından işkence gören adam, özellikle kardeşlerini korumak için babasının dayağına maruz kalmış. 16 yaşında evden kaçan adam, çok kısa sürede uyuşturucu bağımlısı oldu.

İLK CİNAYETİ 21 YAŞINDA İŞLEDİ

Hannibal The Cannibal lakaplı katil ilk cinayetini 21 yaşında işledi. Öldürdüğü adam çocuk tacizcisi John Farrell’di. Maudsley, tacizciyi kendi elleriyle boğarak öldürdü. Polis raporlarında cinayetin vahşice işlendiği ve kurbanın vücudunun neredeyse tamamının maviye dönüştüğü yazıyor. Bu cinayeti sonrasında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Hapiste geçirdiği ilk yıllarda oldukça sakin olan adam, ikinci cinayeti ile tekrar şimşekleri üzerine çekmişti. Maudsey, 1977 yılında çocuk tacizcisi David Francis’i işkence ederek öldürdü. Kendisine müdahale etmemeleri için hücresinin etrafına barikat kuran adama ve kurbana ancak 9 saat sonra ulaşabildiler. Bu cinayetinde katil, kurbanın kulağından kaşık sokarak yardığı ve öldürdüğü adamın beynini yediği söyleniyor. Bu olay sonrasında Robert Maudsley’i basın yayam katil olarak adlandırdı.