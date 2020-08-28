HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Cam hücrede tutulan İngiltere’nin en tehlikeli seri katili: Robert Maudsley

Cam hücrede tutulan İngiltere’nin en tehlikeli seri katili: Robert Maudsley

İLGİNÇ HABERLER  | 28.08.2020 13:10 | Son Güncelleme

Tam adı Robert John Maudsley, olan İngiliz seri katil işlediği bir cinayetten ömür boyu hapis cezası aldıktan sonra diğer üç cinayeti hapishanede işledi. Acımasız katili kontol edebilmek için cam hücreye koydular.

Cam hücrede tutulan İngiltere’nin en tehlikeli seri katili: Robert Maudsley

İngiliz seri katil Robert Maudsley, cinayetlerin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen halen İngiltere’nin en tehlikeli katili olarak anılıyor. Wakefield Hapishanesi’nde tutulan adam yakın zamanda hapis cezasının gevşetilmesi için talepler de bulunsa da hepsi reddedildi. Küçük yaştan itibaren babasından işkence gören adam, özellikle kardeşlerini korumak için babasının dayağına maruz kalmış. 16 yaşında evden kaçan adam, çok kısa sürede uyuşturucu bağımlısı oldu.

İLK CİNAYETİ 21 YAŞINDA İŞLEDİ

Hannibal The Cannibal lakaplı katil ilk cinayetini 21 yaşında işledi. Öldürdüğü adam çocuk tacizcisi John Farrell’di. Maudsley, tacizciyi kendi elleriyle boğarak öldürdü. Polis raporlarında cinayetin vahşice işlendiği ve kurbanın vücudunun neredeyse tamamının maviye dönüştüğü yazıyor. Bu cinayeti sonrasında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

0_CD6061235ROBERT-MAUDSLEYframe

Hapiste geçirdiği ilk yıllarda oldukça sakin olan adam, ikinci cinayeti ile tekrar şimşekleri üzerine çekmişti. Maudsey, 1977 yılında çocuk tacizcisi David Francis’i işkence ederek öldürdü. Kendisine müdahale etmemeleri için hücresinin etrafına barikat kuran adama ve kurbana ancak 9 saat sonra ulaşabildiler. Bu cinayetinde katil, kurbanın kulağından kaşık sokarak yardığı ve öldürdüğü adamın beynini yediği söyleniyor. Bu olay sonrasında Robert Maudsley’i basın yayam katil olarak adlandırdı.

YA MUHABBET KUŞU YA SİYANÜR

78 ve 79 yıllarında iki cinayet daha işleyen katil için özel cam hücre yapıldı. 1983’te yapılan cam hücre Kuzuların Sessizliği filminde Hannibal Lecter’in tutulduğu hücreye esin kaynağı olmuştur. 2000 yılında hapishane şartlarının gevşetilmesi için çeşitli başvurularda bulunmuş olsa da hepsi reddedildi. Mahkûm son olarak hücresinde ona arkadaşlık etmesi için bir muhabbet kuşu istedi. Bu talebinin reddedilmesi durumunda yetkililerden kendisine siyanür gönderilmesini istedi. Robert Maudsley’in tüm talepleri reddedildi. Günün 23 saatini hücresinde geçiren adam, sadece 1 saat egzersiz yapmak için hücreden çıkartılıyor. Son açıklamasında hücrenin işkence gibi olduğunu söyleyen katil, “artık dört gözle bekleyecek hiçbir şeyim yok” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadıÖnce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadı
Tamamen yok olduğu düşünülüyordu! Güneydoğu'da görüntülendiTamamen yok olduğu düşünülüyordu! Güneydoğu'da görüntülendi
Muharrem ayı ne zaman? 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?Muharrem ayı ne zaman? 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
En Çok Okunan Haberler
Ve itiraf etti! Şeyma sevgilisini terk etti
Ve itiraf etti! Şeyma sevgilisini terk etti
İstifa sonrası büyük mutluluğunu paylaştı
İstifa sonrası büyük mutluluğunu paylaştı
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Kartal'da feci kaza: Kafası ortadan ikiye ayrılmıştı
Kartal'da feci kaza: Kafası ortadan ikiye ayrılmıştı
Yunanistan Parlamentosu tartışmalı anlaşmayı onayladı
Yunanistan Parlamentosu tartışmalı anlaşmayı onayladı
İzmir'de kan donduran olay!
İzmir'de kan donduran olay!
İlginizi Çekebilir
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!
50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
Nesli tamamen yok olduğu düşünülüyordu! Güneydoğu'da 'Anadolu Parsı' görüntülendi
Tamamen yok olduğu düşünülüyordu! Güneydoğu'da görüntülendi
Dövme bağımlısı adam kulaklarını aldırttı! Sıradaki adımı ise burnunun ucunu aldırmak
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
Opera sanatçısı Oscar Castellino Mars ulusal marşı hazırladı!
Opera sanatçısı hazırladı: Artık Mars'ın marşı var!
Yavru köpeği motosikletin arkasına bağlayıp sürükledi! O anlar kamerada
Bu nasıl vicdan! Yavru köpeğe eziyet kamerada
Boynuna çuval takılan caretta carettayı gezi teknesi kaptanı kurtardı
Tekneyi durdurup böyle kurtardı
Tedavi etmek istediği kedisinin tüylerini yanlışlıkla beyazdan sarıya çevirdi
Kedisini tedavi etmek isterken 'Pikaçuya' çevirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.