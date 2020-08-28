Cam hücrede tutulan İngiltere’nin en tehlikeli seri katili: Robert Maudsley

İngiliz seri katil Robert Maudsley, cinayetlerin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen halen İngiltere’nin en tehlikeli katili olarak anılıyor. Wakefield Hapishanesi’nde tutulan adam yakın zamanda hapis cezasının gevşetilmesi için talepler de bulunsa da hepsi reddedildi. Küçük yaştan itibaren babasından işkence gören adam, özellikle kardeşlerini korumak için babasının dayağına maruz kalmış. 16 yaşında evden kaçan adam, çok kısa sürede uyuşturucu bağımlısı oldu.
Hannibal The Cannibal lakaplı katil ilk cinayetini 21 yaşında işledi. Öldürdüğü adam çocuk tacizcisi John Farrell’di. Maudsley, tacizciyi kendi elleriyle boğarak öldürdü. Polis raporlarında cinayetin vahşice işlendiği ve kurbanın vücudunun neredeyse tamamının maviye dönüştüğü yazıyor. Bu cinayeti sonrasında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Hapiste geçirdiği ilk yıllarda oldukça sakin olan adam, ikinci cinayeti ile tekrar şimşekleri üzerine çekmişti. Maudsey, 1977 yılında çocuk tacizcisi David Francis’i işkence ederek öldürdü. Kendisine müdahale etmemeleri için hücresinin etrafına barikat kuran adama ve kurbana ancak 9 saat sonra ulaşabildiler. Bu cinayetinde katil, kurbanın kulağından kaşık sokarak yardığı ve öldürdüğü adamın beynini yediği söyleniyor. Bu olay sonrasında Robert Maudsley’i basın yayam katil olarak adlandırdı.
78 ve 79 yıllarında iki cinayet daha işleyen katil için özel cam hücre yapıldı. 1983’te yapılan cam hücre Kuzuların Sessizliği filminde Hannibal Lecter’in tutulduğu hücreye esin kaynağı olmuştur. 2000 yılında hapishane şartlarının gevşetilmesi için çeşitli başvurularda bulunmuş olsa da hepsi reddedildi. Mahkûm son olarak hücresinde ona arkadaşlık etmesi için bir muhabbet kuşu istedi. Bu talebinin reddedilmesi durumunda yetkililerden kendisine siyanür gönderilmesini istedi. Robert Maudsley’in tüm talepleri reddedildi. Günün 23 saatini hücresinde geçiren adam, sadece 1 saat egzersiz yapmak için hücreden çıkartılıyor. Son açıklamasında hücrenin işkence gibi olduğunu söyleyen katil, “artık dört gözle bekleyecek hiçbir şeyim yok” dedi.