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Cam kapıyı taşla kırıp, mağazadan 16 cep telefonu çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 13:11 | Son Güncelleme

BURSA’da, cep telefonu mağazasına cam kapıyı taşla kırarak giren yüzleri maskeli 3 kişi, 50 bin lira değerinde 16 cep telefonu çaldı.

Cam kapıyı taşla kırıp, mağazadan 16 cep telefonu çaldılar

Enver Fatih TIKIR - Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA’da, cep telefonu mağazasına cam kapıyı taşla kırarak giren yüzleri maskeli 3 kişi, 50 bin lira değerinde 16 cep telefonu çaldı. Çalan alarma rağmen telefonları toplayan hırsızlar, otomobile binerek kaçtı.
Olay, saat 04.00 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi’nde meydana geldi. Hayrullah Varlı’ya ait cep telefonu mağazasının önünde duran otomobilden yüzleri maskeli 3 kişi indi. Bu 3 kişi, yanlarında getirdikleri taşlarla işyerinin cam kapısını kırdı. Alarm sesine aldırmadan içeri girerek toplam 50 bin lira değerindeki teşhir ürünü 16 telefonu çalan hırsızlar, aynı otomobile binerek, olay yerinden kaçtı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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