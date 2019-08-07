Cam kemik hastası Sakine ve kardeşi için ameliyat parası toplandı

Ömer KOÇ/KARAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde cam kemik hastası Sakine Çiçek'in (11), kendisi ve aynı hastalığı sahip kardeşi Umut Emre'nin (3) tedavisi için ağlayarak yardım istemesine hayırseverler duyarsız kalmadı ve aileye 3 günde 97 bin lira yardımda bulundu. Baba Mustafa Çiçek, ameliyata ilk olarak Umut Emre'nin gireceğini ve hastanenin 10 Eylül'e randevu verdiğini belirtirken, bir iş adamının diğer ameliyatları karşılama sözü verdiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta 20 bin doğumda bir görülen cam kemik hastası olarak dünyaya gelen Sakine Çiçek ve kardeşi Umut Emre, Temmuz ayında İstanbul'da özel bir hastaneye gitti. Ayağa kalkıp yürümek isteyen kardeşleri muayene eden doktor, çivi ameliyatı ile kemiklerin düzenleneceğini, en ufak bir şeyde kırılmayacağını, kırılsa bile ağrıyı hissetmeyecekleri ve kırıldığı zaman kemiklerinin düz kaynayacağını belirterek her iki ameliyat için 70 bin lira talep etti.

10 LİRA GÖNDEREN DE OLDU 70 BİN LİRA DA

İşsiz olan baba Mustafa Çiçek, ameliyatı karşılayacak parasının olmadığını belirterek en çocuklarıyla birlikte Türkoğlu'na döndü. Bugüne kadar kemiklerinin 300'en fazla kez kırıldığını ve her defasında çok acı çektiğini belirten küçük Sakine'nin gözyaşları içinde yardım istemesine hayırseverler duyarsız kalmadı. Aralarında sanatçı Haluk Levent'in kurduğu Ahbab Derneği'nin de olduğu birçok sosyal medya sayfasında başlatılan yardım kampanyası karşılık buldu ve 3 gün de baba Mustafa Çiçek'in hesabına 10 lira ile 70 bir lira arasında değişen yardımlarla 97 bin liranın üzerinde para gönderdi. Herkes imkanları ölçüsünde Sakine'nin göz yaşlarını silmek için yardımcı olurken, Kahramanmaraş'tan bir iş adamı da çocukların ayakları dışındaki tedavi sürecinde ailenin yanında olacağının sözünü verdi.