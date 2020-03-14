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  4. Çam kese böceklerine karşı 'terminatör' böcekler! Doğaya salındılar

Çam kese böceklerine karşı 'terminatör' böcekler! Doğaya salındılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 14:31 | Son Güncelleme

Tekirdağ'daki Atatürk Şehir Orman'ında, çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceğine karşı mücadele kapsamında 'terminatör' böcekleri doğaya salındı.

Tekirdağ'ın Merkez Süleymanpaşa ilçesi, Namık Kemal Mahallesi'ndeki Atatürk Şehir Ormanı'nda çam kese böceği zararlısı tırtıl ile biyolojik mücadele için aynı alana bu böceğin yırtıcısı olan ve halk arasında 'terminatör' böcek olarak bilinen yüzlerce Calosoma sycophanta bırakıldı. Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü'nce Antalya'dan getirilen 'terminatör' böceklerin ormana bırakıldıktan sonra hızla yayıldıkları gözlendi. Bu böcekleri fark eden bazı tırtılların etrafa kaçıştıkları görüldü. Terminatör böceklerin günde 2 veya 3 tırtıl yediği, bazılarını da öldürüp bıraktığı kaydedildi.

'ÇAM KESE BÖCEĞİ TÜRKİYE'DE YAYIN OLARAK BULUNAN BİR ZARARLI'

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen, Atatürk Şehir Ormanı'nda çam kese zararlısına karşılık biyolojik mücadele yapmaya başladıklarını belirterek, "Çam kese böceği Türkiye'de yaygın olarak bulunan bir zararlı. Bizim de Atatürk Şehir Ormanımızda birkaç yıldır yoğun popülasyon nedeniyle zarar yapmaktadır. Çam kese böceği ile 3 şekilde mücadele edilmektedir. Birincisi mekanik mücadele, ikincisi biyoteknik mücadele ve üçüncüsü de biyolojik mücadeledir. Mekanik mücadelede dallardaki keseler toplanıp ormandan uzaklaştırılmaktadır. Şubat ayında bu ormanda bu çalışmayı yaptık. Biyolojik mücadelede de bu zararlı böceğin yırtıcısı olan böcekleri laboratuvarlarda çoğaltmak suretiyle ormanda salmaktayız. Orman Genel Müdürlüğü bu böceğin en önemli yiyicisi olan Calosoma'yı laboratuvarda çoğaltıp önemli olan orman alanlarımıza salmayı bize temin etmektedir. Bugün de ormanda çoğaltılmış 250 adet diğer adıyla terminatör böceği burada şehir ormanımıza saldık" dedi.

Kaynak: DHA

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