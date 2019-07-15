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Çam ormanı içinde 'saklı cennet'; Belenova Mesire Alanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:17 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde bulunan çam ağaçları ve göletiyle adeta bir cenneti  andıran Belenova Mesire Alanı turist akınına uğruyor.

Burhan CEYHAN / KUYUCAK (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde bulunan çam ağaçları ve göletiyle adeta bir cenneti andıran Belenova Mesire Alanı turist akınına uğruyor.

Belenova Mesire Alanı, Kuyucak'a 28 kilometre mesafedeki 1200 rakımlı Belenova Gedik mevkiinde bulunuyor. Çam ağaçlarıyla çevrili göleti de içinde barındıran 10 hektarlık alan dört mevsim piknikçilerin ilgisini çekiyor. Özellikle, yaz aylarında sıcaktan bunalan vatandaşların serinlemek için akın ettiği mesire alanı Kuyucak Belediyesi'nce bir süre önce Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 29 yıllığına kiralandı. Yeni yapılan ahşap kır lokantası ve yürüyüş yolları ile 1.5 ay önce hizmete açılan mesire yeri, eşsiz manzarası, kuş cıvıltıları ile şehrin gürültüsünden uzakta vakit geçirip, bol bol oksijen depolamak isteyerlerin şimdiden uğrak yeri oldu. Belenova, sadece Kuyucaklıların değil çevre illerden de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor.

'MİS GİBİ BİR HAVASI VAR'

Belenova Mesire Alanı'nı ziyaret eden, Hollanda'dan gelen gurbetçi Hatice Yaman, "Buraların havası ve her şeyi çok güzeldir. Çocukluğumuzda da Belenova'ya gelirdik ama şimdi bakım olunca daha da güzelleşmiş. Mis gibi bir havası var. Kuyucak'ta böyle bir güzel yerin olması bizleri mutlu etti" dedi. Mesire alanını gezen Betül Yaman da, "Aslen Kuyucaklıyım. Ama evlendikten sonra Danimarka'da yaşamaya başladım. Küçüklüğümüzde bayramlarda da Belenova'ya gezmeye gelirdik. Ama yıllar sonra şimdi tekrar burada olmak çok güzel. Burayı elden geçirip, yeni bir mesire alanı açmışlar. Çok keyifli ve güzel bir yer olmuş. Sıcaktan bunalanlara burayı tavsiye ederim. Kır lokantasında kahvaltı servisi de harika. Yiyecek içecek konusunda da bir çok alternatifler var. Çok hoşumuza gitti" diye konuştu.

Çam ağaçları ve göletiyle adeta bir cennet olan Belenova'nın yayla turizmine kazandırılması için belediyenin buraya bir tesis yaptığına dikkat çeken Hasan Tuna, "Herkese burayı görmesini tavsiye ediyorum. Burada güzel bir gün geçirip, haftaya zinde ve enerji depolamış olarak gireceklerinden emin olabilirler. Gelenlerden tek isteğimiz, gelecek kuşaklara bu alanı tertemiz bir şekilde bırakabilmemiz için çöplerini bırakmamaları" dedi. Almanya'dan gelen gurbetçi Mesut Yöntem de, Belenova Mesire Alanı'nı arkadaşlarından duyup geldiğini belirtip, şunları söyledi: "Gerçekten doğasıyla manzarasıyla harika bir yer. Buraya bayıldım, herkese tavsiye ederim."

'YAYLA TURİZMİNE AÇACAĞIZ'

AK Partili Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, mesire alanının özellikle hafta sonu kalabalık olduğunu belirterek, "Bazı günler yaklaşık 900 kişinin geldiği oluyor. Kuyucak ilçesini mahallerimizle birlikte artık turizmle tanıştırmak istiyoruz. Bölgemizde çok güzel yaylalarımız var. Amacımız önümüzdeki süreçte bu bölgeyi iç ve dış turizme açmak" dedi.

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