HABER

Çam ormanları moloz ve atıklara teslim

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde çam ormanlarına dökülen inşaat molozları ve atıklar görenleri üzdü.

Çam ormanları moloz ve atıklara teslim

Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde çam ormanlarına dökülen inşaat molozları ve atıklar görenleri üzdü. Çam ormanındaki atıkların yaklaşan yaz mevsimi nedeni ile yangına da davetiye çıkaracağını dile getiren vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı.
Türkiye’nin en çok ilgi gören ve adını da aldığı çam ağaçları ile duyuran Çamlıyayla ilçesindeki ormanlık alana atılan atıklar çevresel tehdit oluşturuyor. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından rastgelen dökülen inşaat molozları ve atıklar vatandaşlardan da büyük tepki görüyor. Çam ormanındaki sorumsuz kişiler tarafından gizlice döküldüğü düşünülen hafriyat ve atıkların bir an önce temizlenmesini istedi. Vatandaşlar, yangın tehlikesine de dikkat çekti .
Tarsus Çevre Koruma Kültür ve Sanat Merkezi Derneği (ÇEKSAM) Başkanı Av. Semra Kabasakal, son zamanlarda Çamlıyayla’da yapılan inşaat atıklarının çam ormanlarına atıldığını, bunların içinde tehlikeli maddelerin de bulunduğunu belirterek, atıkları ormana atan kişilerin bir an önce belirlenerek gerekli cezaların verilmesi gerektiğini söyledi.
Başkan Kabasakal, dernek olarak ağacın insan hayatında ve doğadaki kıymetini bildiklerini ifade ederek, "Dernek olarak ağacın bir dalının yaprağının zarar görmesini istemiyoruz. Ancak bu atıklar ileride çıkacak yangınlarda tehlike yaratacağını düşünüyoruz. Kaymakamlığın ve Çamlıyayla Belediyesi’nin bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz ve tedbirlerin derhal alınmasını talep ediyoruz. Bu tedbirler alınmadığı takdirde bu atıklar nedeni ile ileride çıkacak yangınlara sebebiyet verecek ve ormanlarımız heba olacaktır. Çocuklarımıza bırakacağımız bir mirasın olabilmesi için özellikle aldığımız bu emaneti de onlara devir edeceğiz. Bu konuda insanların eğitim almasını da talep ediyoruz. Okullarda çocuklarıma doğaya nasıl davranması gerektiği konusunda eğitim verilmesini talep ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çam ormanları moloz ve atıklara teslimÇam ormanları moloz ve atıklara teslimÇam ormanları moloz ve atıklara teslimÇam ormanları moloz ve atıklara teslim

Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince... Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince...
Gayrimüslimler için el yapımı özel tabutGayrimüslimler için el yapımı özel tabut
Çatıya yerleştirdiği mezarla üne kavuştu, muhtar seçildiÇatıya yerleştirdiği mezarla üne kavuştu, muhtar seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

Tanklar yerli füze Tanok ile vuracak

Dünya Türk füzesi Tanok'u konuşuyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Yaz tedbirleri başlıyor

81 ilde başlıyor! Yasaklandı

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı!

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.