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Cam parçası ile kendine zarar veren genci denize atlayan polisler etkisiz hale getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 13:29 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sahildeki kayalıklarda, elindeki kırık cam şişe parçası ile boynuna kesikler atarak kendisine zarar veren ve vazgeçirmeye çalışanlara direnip, denize giren  Adem D.

Cam parçası ile kendine zarar veren genci denize atlayan polisler etkisiz hale getirdi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sahildeki kayalıklarda, elindeki kırık cam şişe parçası ile boynuna kesikler atarak kendisine zarar veren ve vazgeçirmeye çalışanlara direnip, denize giren Adem D. (23), üniformaları ile suya atlayan iki polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi. Elindeki cam parçası alınarak sudan çıkartılan Adem D., olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
Dün öğlen saatlerinde 155 Polis İmdat ihbar hattına İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda bir kişinin elindeki kırık cam şişe parçası ile kendisine zarar verdiği ihbarı yapıldı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, sahildeki meydanın kenarında bulunan kayalıklarda, elindeki cam şişe parçası ile boynuna kesikler atan Adem D.'yi çevredeki bazı vatandaşlarla birlikte ikna etmeye çalıştı. Ancak Adem D., iki yıllık eşinin bir süre önce, işsiz olduğu için kendisinden boşandığını, bu nedenle bunalımda olduğunu belirtip, polislere direndi, elindeki cam parçasını bırakmadı. Bu sırada, biri trafik ekiplerinde görevli iki polis memuru, Adem D.'nin kendisine daha fazla zarar vermesine engel olmak için, tabanca ve cep telefonlarını ekip arkadaşına verip müdahalede bulunmak istedi. Ancak bu sırada Adem D., polislerin kendisine yaklaşmasına izin vermemek için kayalıklardan denize indi. Ardından iki polis memuru da üniformaları ile denize atlayıp, arkasından yaklaştıkları Adem D.'yi yakalayıp, etkisiz hale getirdi. Elindeki cam şişe parçası alınan Adem D., kıyıya çıkartıldı. Adem D.'ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri ambulansta yaptı. Adem D., daha sonra Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Adem D.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Kendisine zarar veren Adem D.'yi ikna etmeye çalışan vatandaşlar arasındaki yazar Behlül Değerli, "Elindeki kırık bira şişesi ile kendisine sürekli zarar veriyordu. Söylediklerimizin, çabalarımızın farkında değil gibiydi. Eşinin kendisini terk ettiğini, çocuğunun doğum günü olduğunu ve kendisini göremediğini söylüyordu. Bir süre sonra şişe parçası ile şah damarını kesmeye çalıştı. O an polis memuru arkadaşlar müdahale edip, sudan çıkardı. Elindeki farklı bir kesici alet olsa şimdi yaşamıyor olacaktı" dedi.

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Cam parçası ile kendine zarar veren genci denize atlayan polisler etkisiz hale getirdiCam parçası ile kendine zarar veren genci denize atlayan polisler etkisiz hale getirdiCam parçası ile kendine zarar veren genci denize atlayan polisler etkisiz hale getirdiCam parçası ile kendine zarar veren genci denize atlayan polisler etkisiz hale getirdi

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