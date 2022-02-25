Çam sakızı kanser hücrelerine karşı etkili mi? Çam sakızın bilinmeyen mucizevi faydaları nelerdir?

Çam sakızı genellikle köknar veya ladin ağaçlarının gövdesinden elde ediliyor. Ağaçları koruyan çam sakızı, insan sağlığına da büyük fayda sağlıyor. Ağaçların gövdesinde bulunan çam sakızı, ağaçların dış yüzeyini korur. Rengi ile bala benzerken yapısı baldan daha kıvrımlıdır. İnsanlara birçok faydası olan çam sakızı cildi besler ve kırışıkların azalmasına yardımcı olur. İşte çam sakızının pek bilinmeyen mucizevi faydaları...

ÇAM SAKIZI NASIL KULLANILIR?

Yoğun bir kokuya sahip olan çam sakızı yapı olarak misketi andırır. Doğru kullanıldığı takdirde insanlara şifa açısından birçok yararı vardır. Yara tedavisinde etkili olan bu ürünü, biraz su ile ezerek macun kıvamına getirebilirsiniz. Macun kıvamına gelmiş çam sakızını yaranın üstüne sürebilir ve böylece yaranın iltihap kapmasını engelleyebilirsiniz. Ayrıca yaranın hızla iyileştiğini göreceksiniz.

Çam sakızının bilinen yan etkisi yoktur. Her yaşta insana önerilir. Çam sakızı dişlere yapışır, ancak dişleri fırçalayarak temizleyebilirsiniz. Mide rahatsızlıkları için çam sakızını, bal ile macun kıvamına getirip kullanabilirsiniz. Öte yandan cilt problemleri için de tercih edilebilir.

AĞAÇ SAKIZI FAYDALARI NELER?

Çam sakızı, ağacın gövdesindeki kabukların altında kendine oluşacak bir alan bulur. Ccilt, mide, dişler için kullanılır. Ağız ve diş sağlığını korur, dişlerin beyazlaşmasına yardımcı olur. Diş etlerine masaj yapar ve diş etlerini güçlendirir. Diş eti kanamasına yol açan plakları temizler. Doğal antiseptik olan çam sakızı yaraları iyileştirir. Sulandırıp yumuşatılarak kullanılır. Yaranın üzerine sürülür ve bekletilir. Aradan biraz vakit geçtiğimde yara kabuk bağlar ve düşer.

Solunum yollarına da faydası olan bu ürün öksürük ve diğer sorunların azalmasını sağlar. Sıcak suya atarak buharının solunması tavsiye edilir. Nefes darlığına, reflüye, ağrıya iyi gelir. Yemekten sonra çiğnenerek mideyi rahatlatır. Çam sakızında yüksek oranda, hücre yenileme özelliği olan A vitamini bulunur. Çam sakızı çiğneyerek hücre yenilemesine katkı sağlanabilir. Böylece vücutta kanser hücreleri ile mücadele edilir, cilt yapısı esnek olur. A vitamini sayesinde cildi besler ve kırışıklıkları azaltır.

Kozmetik alanda da kullanılan çam sakızı ağda yaparken tercih edilir. Ancak bunun için bazı işlemlerden geçip yumuşatılması gerekir. Çam sakızı çiğnemek, çene kaslarının güçlenmesinde etkili olur. Ancak aç karna çiğnenmemesi tavsiye edilir. Hamile kişilerin de çiğnemesi önerilmez.

Faydaları saymakla bitmeyen çam sakızı göz hastalıklarının tedavisinde de etkilidir. Acı tada sahip çam sakızı çiğnendikçe farklı bir renk alır. Parfüm yapımı için de çam sakızı kullanılır.





